Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, показала себя в весеннем образе

На фото Миша показалась в черном топе и штанах. Наряд у красотки был с вырезами, но привлекал внимание тугой топ, который разрывался от пышного бюста девушки. Романова запустила пальчики рук в штаны, делая кадр максимально горячим. Волосы у девушки развевались на ветру, добавляя движения кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю весну за то, что всё утопает в цветах. Мужчины, не ждите с таким трепетом 8 Марта, балуйте своих любимых девочек как можно чаще", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"главный спонсор мозолей на руках мужчин", "Девочка, вау", "Ну кроме того что допустимо", "Даже не узнал сперва", "С праздником, дорогая Миша!Будь всегда такой красивой".

Мы писали, что экс-солистка "ВИА Гры", близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, сверкнула формами в мини-платье.

Миша позировала в этот раз в сверкающем мини-платье с очень смелым декольте. Из глубокого выреза едва не вываливался бюст без белья. Тонкую талию подчеркнул черный поясок. Певица распустила длинные волосы, которые легли аккуратной волной набок.

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