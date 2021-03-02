Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских и его кума Миша Романова покорила соблазнительным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото из гримерки, которое заставило мужчин глотать слюнки. Эффектная блондинка сидела на стульчике возле зеркала. На ней было надето до неприличия короткое платье. Сверху Миша набросила шубку, которая придала ее образу дороговизны.

Артистка выставила вперед свои невероятно длинные ножки. Босоножки на каблуках подчеркнули стройность ног. Стоит отметить, что волосы певицы сильно подросли за последнее время, в результате чего Романова стала выглядеть еще горячее.

«На этом фото я, прекрасно все. Счастливый артист после выступления и внимания публики, и счастливая девочка в идеальной шубке из французского эко-меха», - подписала фото звезда.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Ох, эти ноги, как будто к счастью две дороги», «Боже какая красота, вообще не узнать», «до невозможности красива», «Шикарна», - пишут пользователи сети.

Как известно, Миша Романова прославилась благодаря ВИА Гре. Из коллектива она ушла, поскольку неожиданно для себя забеременела. Со временем артистка взялась за сольную карьеру, которую ей помогает строить ее друг Макс Барских.

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