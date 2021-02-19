Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга Макса Барських Міша Романова засвітила свого маленького сина

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала фото свого сина Мартіна, хрещеним батьком якого є Макс Барських. Як відомо, зоряна парочка підтримує дуже теплі стосунки, що періодично викликає чутки про їхній роман. Для Мартіна співак теж дуже близька людина, адже по суті замінив йому батька. Міша Романова з батьком дитини розійшлася. До речі, шанувальники неодноразово помічали, що хлопчик сильно схожий на співака.

На свіжому фото Міша показала, яким красенем росте її синочок. Хлопчик стояв біля стінки після відвідин перукаря. Він поклав одну руку в кишеню і дивився в сторону. Виглядав малюк як маленький чоловік.

Як відомо, Барських і Романова дружать ще зі шкільної лави. Вони виросли в Херсоні, звідки разом поїхали підкорювати шоу-бізнес. Зараз артист продюсує подругу.

Раніше ми писали, що Міша Романова спробувала себе в якості зіркового діджея. Дівчина у відвертій сукні зіграла на вечірці в ресторані судді "МастерШеф" Ектора Хіменес-Браво. 30-річна красуня ледь не впустила бюст з сукні з глибоким декольте.

Нагадаємо, що спокусник Макс Барських в майці-алкоголічці захопив підсмаженим тілом і харизмою: "гарний, красунчик!".

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