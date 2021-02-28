Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра", якій приписують роман з Максом Барських, розповіла про ревнощі

На фото Міша позувала в наряді зі смужок, які частково прикривали ноги і стегна красуні. Образ Романова доповнила занадто вузьким топом, з якого прямо випирав великий бюст, а також стильними окулярами. Співачка сиділа на сходинках, поклавши поруч маленьку жіночу сумочку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаю, ревнощі дуже небезпечне і саморуйнівне почуття. Адже у реальності є межі, а ось наша уява безмежна", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Анастасію Кумейко, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Розкішна", "" Думала, Періс Хілтон"," красуня моя ненаглядна"," шикарна"," Бомба", "красуня, як би вам було красиво", " Нічого собі, Памела...", "Бджілка", " а до чого ревнувати, сенс цього?", "На Лободу дуже схожа".

Ми писали, що колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова змусила тремтіти новими кадрами.

Так, спочатку апетитна красуня заглянула в СПА-салон. Романова розслабилася в турецькій лазні і насолодилася незвичайним масажем.

"Сьогодні спробувала процедуру" Хамам з пінним масажем". Це такий кайф", - поділилася дівчина.

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