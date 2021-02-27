Колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова, якій приписують роман з Максом Барських, змусила тремтіти новими кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала серію свіжих "сторіз" в Instagram, на яких показала свій насичений день.

Так, спочатку апетитна красуня заглянула в СПА-салон. Романова розслабилася в турецькій лазні і насолодилася незвичайним масажем.

"Сьогодні спробувала процедуру "Хамам з пінним масажем". Це такий кайф", - поділилася дівчина.

Міша не забула скористатися нагодою продемонструвати точену фігурку. Співачка сфотографувала своє відображення в дзеркалі, позуючи в червоному бікіні-ниточках. Дівчина розбурхала фантазії ніжними вигинами стрункого тіла.

Далі Романова показала, як їде на репетицію майбутнього концерту. Щаслива блондинка з гордістю показала свого помічника.

"Сьогодні у мене такий насичений день! Зараз їдемо на репетицію до палацу "Україна"... І я не одна, подивіться, у мене помічник", - промовила на кадрах зірка.

Поруч з нею в автомобілі сидів її дворічний син. Міша запитала у малюка: "Що ти будеш робити, співати або танцювати?". Хлопчик відповів, що співати, і тоді Романова, жартуючи, запропонувала: "Заспіваєш замість мене?".

У палаці дівчина показала, як репетирує разом зі своєю командою. Міша в обтягуючому вбранні запалила пристрасним танцем.

Раніше ми розповідали, як Романова в сміливій сукні безсоромно вивалила головну "гідність" на загальний огляд. Співачка "небезпечно" розставила руки, здавалося, що туга тканина сукні ось-ось остаточно "програє" в битві з пишним бюстом і той вирветься на волю.

Нагадаємо, що спокусник Макс Барських в майці-алкоголічці захопив підсмаженим тілом і харизмою: "гарний, красунчик!".

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