Известная певица Миша Романова, которой приписывают роман с Максом Барских, показала себя в необычном образе
На фото Миша показалась в розовом кружевном белье, которое было частично прозрачным. Девушка запрыгнула на умывальник, выставив оголенные ножки перед камерой. Красотка улыбалась и хвасталась роскошным букетом цветов, а рядом поставила стакан с напитком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"С первым днем весны", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красотка, обожаю нашу сьемку", "Наша Бриджит Бардо", "Ох, какая", "Невероятная", "Офигеть ты офигенная", "Поздравляю красотка с началом весны. Пусть это время станет временем перемен,светлых эмоций и свежих чувств", "Жаркая будет весна", "Обворожительная", "Кухня - красота", "Богиня", "Огонь, бомба", "Какой шикарный образ", "Прямо как куколка барби".
Мы писали, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова впечатлила поклонников новым образом.
Девушка стояла в дверях лифта, широко расставив ноги. Плащ задрался и стало видно, что под ним нет одежды. Романова игриво засветила черное нижнее белье, взбудоражив фантазию поклонников. Образ дополнили босоножки на каблуках и украшения на шее.
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