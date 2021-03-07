Экс-участница «ВИА Гры» и близкая подруга поп-певца Макса Барских, Миша Романова показала соблазнительный образ из новой съемки
Как передает Politeka.net, провокационною фотографию красотка разместила в сети Инстаграм.
«Хочется быть скромнее😅Но на улице весна и этим всё сказано. В голове лёгкий коктейль из мыслей😏», - подписала Романова фото.
Миша позирует в откровенном наряде, состоящем из брюк с большими вырезами и узком топе, сделав акцент на своем изумительном бюсте, который артистка вывалила на всеобщее обозрение.
Волосы дивы были уложены красивыми волнистыми прядями, а на лице сверках вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.
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Миша Романова слегка присела, застыв в игриво-манящей позе, блеснув всем тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа и подкорректировали хирурги.
Поклонники в ответ засыпали звезду комплиментами. Они не могут налюбоваться роскошной красотой своей любимицы.
"Огонь", "Топовый топ", "Сложно быть скромной, когда ты лучшая", "Божественная леди! :)", "Настоящие гены Виагры", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Миша Романова (Наталья Могиленец - настоящее имя) родилась в августе 1990 года в Херсоне.
Звезда начала заикаться в пять лет после стресса от ссоры родителей. Артистка вспоминает, что ей было сложно не только общаться с другими, но даже купить что-то. Все же это никак не отразилось на певческих данных будущей звезды.
Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".
Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".
А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".