Экс-участница «ВИА Гры» и близкая подруга поп-певца Макса Барских, Миша Романова показала соблазнительный образ из новой съемки

Как передает Politeka.net, провокационною фотографию красотка разместила в сети Инстаграм.

«Хочется быть скромнее😅Но на улице весна и этим всё сказано. В голове лёгкий коктейль из мыслей😏», - подписала Романова фото.

Миша позирует в откровенном наряде, состоящем из брюк с большими вырезами и узком топе, сделав акцент на своем изумительном бюсте, который артистка вывалила на всеобщее обозрение.

Волосы дивы были уложены красивыми волнистыми прядями, а на лице сверках вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.

Миша Романова слегка присела, застыв в игриво-манящей позе, блеснув всем тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа и подкорректировали хирурги.

Поклонники в ответ засыпали звезду комплиментами. Они не могут налюбоваться роскошной красотой своей любимицы.

"Огонь", "Топовый топ", "Сложно быть скромной, когда ты лучшая", "Божественная леди! :)", "Настоящие гены Виагры", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова (Наталья Могиленец - настоящее имя) родилась в августе 1990 года в Херсоне.

Звезда начала заикаться в пять лет после стресса от ссоры родителей. Артистка вспоминает, что ей было сложно не только общаться с другими, но даже купить что-то. Все же это никак не отразилось на певческих данных будущей звезды.

Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".

А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".