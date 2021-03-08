Известная певица Миша Романова показала своего друга Макса Барских и поздравила

На фото Миша показалась в прозрачном купальнике, который смог скрыть пикантные места, а образ дополнила шляпкой. Рядом позировал Макс в шортах и бейсболке, а футболку не надевал, хвастаясь роскошной тату. Парочка обнималась и улыбалась в Калифорнии, что сразу заметили фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, друг. Ты все знаешь", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю песни Вашего друга! Макс творческий, талантливый и крутой! Блин его песни", "Друг или все-таки больше, чем друг?", "Вы друзья? думала - пара", "он не хочет афишировать даже то что он отец ребёнка", "Лучшие и красивые, любимые", "Ну какие вы красивые и модельные, восхищаюсь вами...столько лет дружите и поддерживаете друг друга...это дорогого стоит, это пример для многих в наше время".

Мы писали, что экс-участница «ВИА Гры» и близкая подруга поп-певца Макса Барских, Миша Романова показала соблазнительный образ из новой съемки.

Миша позирует в откровенном наряде, состоящем из брюк с большими вырезами и узком топе, сделав акцент на своем изумительном бюсте, который артистка вывалила на всеобщее обозрение.

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