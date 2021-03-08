Известный артист, любимец миллионов фанатов, сердцеед Макс Барских, рассказал о своих планах, и о том, скольких детей он хочет иметь

Как передает Politeka.net, известно, что известный артист Макс Барских 8 марта отмечает свой день рождения. Певцу в 2021 году исполняется 31 год, в преддверии праздника Макс дал интервью "Світському життю", рассказав о планах и личной жизни (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Макс Барских появился в кожаной коричневой жилетке и белых штанах в компании совей кумы, Миши Романовой, которая поразила своим нарядом с открытым декольте.

Звезда рассказал, что в этом году у него концерт в Дубае, там же Макс решил отметить свой 31 день рождения. Макс заявил, что если концерт перенесут, то он снимет бар, наймет стриптизерш, и будет развлекаться с друзьями и наслаждаться музыкой до самого утра.

В том случае, если Дубай будет закрыт из-за карантинных ограничений, он планирует отметить свой день рождения в Киеве с близкими и друзьями. По словам Барских, он хочет отметить день рождение, как в последний раз.

"Собрать всех друзей поужинать, арендовать бар, закрыть его и играть музыку до самого утра. Пригласить стриптизерш...", - рассказал певец.

Катя Осадчая поинтересовалась у Макса Барских, думает ли он о возможности рождения детей от суррогатной матери.

Тогда Макс заявил, что думал о детях в 25-26 лет, но теперь 90% его времени занимает работа.

"Я думал об этом, когда мне было 25-26 лет. Я хотел. Но сейчас у меня есть планы, они большие и 90% моего времени в работе", - подчеркнул певец.

И все же, когда Катя спросила, скольких детей хочет Макс, он ответил, что хочет старшего сына и младшую дочь.

Напомним, что растрепанная подруга Макса Барских едва удержала "мячики" в мини-топе: "Даже не узнал сперва".

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