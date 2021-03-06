Известный певец и сердцеед, мечта миллионов девушек Макс Барских показался в новом образе знойного мачо

Как передает Politeka.net на своей странице в инстаграм Макс Барских разместил фотов образе знойного мачо на фоне съемочной площадки, сидя на стульчике с именой надписью.

Известно, что Макс скоро выпустит совместный трек с популярной певицей Зиверт. Именно с ней он прибыл на пустынные пейзажи снимать новый клип.

Макс одет в черную майку и черные кожаные штаны. Руки певца украшены множеством тату. Он оглянулся, чтобы фотограф смог снять его с более выгодного ракурса.

"Я счастлив просыпаться каждый день. Счастлив творить, любить себя, мир и каждого человека в нем", - написал популярный певец.

Из поста Макса стало известно, что он стал обложкой нового номера журнала "Отдохни ua", певец рассказал, что в новом выпуске раскрыл подробности о своих экстремальных хобби, и многом другом.

Поклонники увидев своего кумира не смогли пройти мимно и написали много лестных отзывов о своем любимчике:

"Ты моя🔥 самая большая любовь 😍😆особенно когда снишься всю ночь 🔥", "А мы счастливы, что ты у нас есть!❤️❤️❤️", "Очаровашка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌", "Хорошо сказано) особенно с утра", "Макс, ты своей энергией, таинственностью, загадочностью поглощаешь всех нас.", "Ты супер!!!!!", "А, блондинистый то парик значит был 😂", "Заголовок у журнала так себе...когда же уже мы услышим что ты в отношениях. А Лиза? Тоже просто с**кс?", "Счастлив? Точно ль? А почему в глазах такая грусть, словно нет душевного покоя?", - отозвались на пост поклонницы певца.

Напомним, что фото Макса Барских с любимой женщиной наделало шуму в сети, поклонники ахнули: «Такая молодая…»

Как сообщала Politeka, Макс Барских в паре с известной певицей ошарашил экспериментами во внешности: "Дальше будет еще…".

Также Politeka писала, что Макс Барских больше не одинок, слухи о связи с известной певицей подтвердились: "С Лободой сердце бьется"