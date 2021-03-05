Известный украинский певец, кумир миллионов женщин Макс Барских показал свою самую родную женщину

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото со своей мамой Лилией. Белокурая женщина сидела рядом со своим талантливым сыном и улыбалась. Стоит отметить, что на фото видно схожесть Макса со своей мамой.

«Сегодня День Рождения у мамулички @bortnikliliia. Люблю тебя», - подписал фото певец.

В комментариях снимок с родной мамой наделал шуму. Поклонники стали оставлять поздравления для женщины, а также делать ей комплименты.

«Поздравляем, самых светлых эмоций, у неё очень талантливый сын», «С днем рождения, мамочку. Всех благ и спасибо ей за такого тебя», «Какие красивые», «С Днем Рождения!! Такая молодая, красивая у Вас мама!», «С Днём Рождения!!! Мама это святое!», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Макса очень сложные отношения с отцом. Об этом он рассказывал перед премьерой одного из своих клипов. Как выяснилось, артист долгое время не общался с отцом, который бросил семью. Маме Барских пришлось воспитывать детей самостоятельно. Ради клипа Макс встретился со своим отцом.

Напомним, что счастливый Макс Барских эмоционально признался, с кем у него все сложилось: "Мы теперь вместе!".

Как сообщала Politeka, Макс Барских больше не одинок, слухи о связи с известной певицей подтвердились: "С Лободой сердце бьется".

Также Politeka писала, что Макс Барских устроил на яхте пикантные утехи с красоткой-блондинкой из ВИА Гры: "Любит неординарные...".