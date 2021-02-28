Макс Барських розповів про свою спільну роботу з російською виконавицею Зіверт

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram Макс показав справжнє диво, як народжуються хіти в студії звукозапису (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Співак зізнався, що йому складно було співпрацювати, за його словами, дует — це яскрава і дуже емоційна подорож, проте зі співачкою Зіверт все склалося найкращим чином.

У кадрах відео видно, що музиканти, як то кажуть, знайшли один одного.

"Ми дуже довго шукали ту саму пісню, звучання і сенс, які могли б об'єднати шанувальників нашої музики.",- зізнався Макс.

Також Барських називає дует своєю творчою родиною.

"Ми тепер разом! І це справжнє багатство.... Ну, а поки занурюйтеся в наш вайб...»

Фанати тут же прореагували на новину від Макса, прокоментувавши побачене і почуте. Звучання дійсно вражає слух.

Співачка Зіверт на своїй станиці в Instagram також розповіла, що "думки про цей творчий союз закралися давно".

"Ого, ось це круто думаю буде 😍 пісні Макса і Зіверт можу слухати без зупинки, одну за однією. А тут обидва в одній пісні 🥰 це вже кайф!", "Дівчата атакували, тільки що було мало коментарів, вже 😂багато.", "Класний біт, Макс👍", "Це буде бомба 🔥🔥🔥", "Це справжнє багатство 💯 💯 💯"

Нагадаємо, що зухвалий Макс Барських порушив інтерес фанаток новим незвичайним чином: "Ух, який!".

Як повідомляла Politeka, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті:"Сильно вже хочеться".

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