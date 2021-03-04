Известная звезда сцены певец Макс Барских изумил новостью, поделившись деталями истории своей новой песни, которую исполнит с известной певицей

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Макс обнародовал фото на котором позирует с певицей Зиверт в странных нарядах в пустыне, Макс надел тонкую черную футболку с длинным рукавом и выкрасил волосы в ярко-желтый цвет. Зиверт находится рядом, два исполнителя сидят на переносных стульчиках и смеются.

Певица со сметанно-белыми волосами и в белом комбинезоне дополнила образ белыми высокими сапожками. Фантастический вид дуэта заинтриговал поклонников.

"Наша история пропитана современными тенденциями в обществе. Люди все больше отдаляются от реальности, больше половины времени суток проводят в соцсетях, заводят там знакомства и повышают свой социальный статус. "Bestseller" — это история об одиночестве в стиле киберпанк", - написал Макс в своем блоге.

Поклонники, в предвкушении хита, они напряженно ждут чего-то взрывного от известного музыканта.

"Ох ты ж ***!😮😂😂 это агонь конечно))) давно ждал такое, еще со времен пародии на фабрику звёзд. Выглядит очень круто", "Уже удивили!!!👏👏👏Думаю дальше будет еще круче🔥🔥🔥😍", "Макс,ты как ясное солнышко, чувствуется весна любовь пришла 🌞🤩🥰☀️🔥💐😻😺💓💕💖", "Ого! Очень неожиданно. Сумеете удивить 👏", "Мне очень нравиться Макс твой новый образ тебе этот цвет волос подходит😍😍😍", "Зиверт явно не к лицу Барских,🤮", "Дорогой Макс, видела тебя всякого и принимаю тебя любым, но только не темнокожим с волосами, пожелтевшими от древней "Супры".🧡🖤", "Макс+ Zivert= combo❤️❤️❤️", - откликнулись фанаты.

Ранее Макс Барских разместил видео в котором презентует свой дуэт с известной сольной певицей Zivert.

Видеоролик, сопровождающий слова певца, демонстрирует кадры концертов Макса Барских и Зиверт, а также отрывки нового трека, уже успевших покорить фанатов.

Напомним, что Макс Барских больше не одинок, слухи о связи с известной певицей подтвердились: "С Лободой сердце бьется"

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