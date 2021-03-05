Популярный артист Макс Барских умилил поклонников очаровательным фото с мамой Лилией и вспомнил свое детство

Как сообщает Politeka.net, на днях эпатажный украинский исполнитель Макс Барских нежно поздравил свою маму Лилию с днем рождения. Артист опубликовал очаровательный снимок, на котором позирует с еще совсем молоденькой мамой-блондинкой, а в подписи к кадру оставил милое поздравление.

Как видно, на фотографии Макс и Лилия запечатлены в уютном кафе, они оба мило улыбаются, смотря в объектив. Мама исполнителя выглядит просто потрясающе, а возраст и тяжелая судьба, будто бы совсем не отобразились на ее внешности. "Сегодня День Рождения у мамулички @bortnikliliia. Люблю тебя", - трогательно написал Барских в подписи к кадру. А поклонники певца присоединились к поздравлениям в комментариях к кадру.

Отметим, что о тяжелой судьбе мамы с мужем-алкоголиком Макс рассказывал несколько лет назад в одном из интервью украинскому глянцу. По словам артиста, детство у него было тяжелым, ведь в семье был пьющий отец. А мама Лилия сама тянула на себе троих детей и домашний быт, еще и много работала. Тяжелых воспоминаний в Макса за его жизнь накопилось много.

"В основном они связаны с насилием и рукоприкладством, алкогольной зависимостью отца... Иногда я вспоминаю определенные сцены из жизни и удивляюсь, как мне удалось сохранить психику и остаться нормальным человеком спустя время." – рассказывает Макс. Она также поделился, как однажды его брат дрался с отцом. "Мой брат дрался с отцом, когда тот вернулся домой пьяным и хотел заняться воспитанием детей", - рассказал Барских. В 17 лет будущий артист перебрался в столицу и начал жить самостоятельно.

Напомним, Фото Макса Барских с любимой женщиной наделало шуму в сети, поклонники ахнули: "Такая молодая…".

Как сообщала Politeka, Макс Барских в паре с известной певицей ошарашил экспериментами во внешности: "Дальше будет еще…".

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