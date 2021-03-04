Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, сверкнула формами в мини-платье
Артистка покорила поклонников талантом и внешностью, передает Politeka.net. Фигура певицы просто восхитительна и этого не отнять.
Миша позировала в этот раз в сверкающем мини-платье с очень смелым декольте. Из глубокого выреза едва не вываливался бюст без белья.
Тонкую талию подчеркнул черный поясок.
Певица распустила длинные волосы, которые легли аккуратной волной набок.
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Романова улыбалась, а на одном из фото даже прикрыла глаза.
"У некоторых эндорфины счастья от шоколада, а у меня от сцены😍", - написала артистка.
За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"А у меня от тебя 😍❤️", "Укладка 😍", "Какие же у Вас бомбические волосы!!!🔥И укладки, соответственно, очень красивые😍😍", "Куколка, люблю❤️", "А у нас от тебя на сцене, а если ещё шоколад во время этого есть... мммм вообще кайф 😄❤️", "Красавица ❤️", "Обаятельная и привлекательная.😘👍", "Си**ки прям просятся наружу 🔥", "Красавица ❤️", "Обаятельная и привлекательная.😘👍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Миша Романова (Наталья Могиленец - настоящее имя) родилась в августе 1990 года в Херсоне.
Звезда начала заикаться в пять лет после стресса от ссоры родителей. Артистка вспоминает, что ей было сложно не только общаться с другими, но даже купить что-то. Все же это никак не отразилось на певческих данных будущей звезды.
Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".
Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".
А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".