Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, поделилась стильным кадром

Не так давно девушка рассказала, что чувствует себя намного увереннее, чем раньше. Эту силу мне дает ей постоянная работа над собой. Сейчас артистка продолжает развиваться и продолжает дерзать определенный режим, как в своем рабочем графике, так и по уходу за собой, о котором рассказывает сама в Инстаграм.

В этот раз Миша поделилась кадром из прогулки в весеннем образе по Киеву. Узкие джинсы, бежевый гольф и черная шуба создали лук дня для Романовой, а аккуратная укладка и светлый макияж его завершили.

«Прекрасное утро в компании @perecfm_radio 🌶Ребята, вы супер) спасибо за веселый эфир, вкусный кофе и невероятно красивую террасу с видом на весь Киев🤍», - написала Миша.

Поклонники также отреагировали:

«Красотка❤️; Роскошная 😻🧸; Ух, какая красотка невероятная😍; Вы такая красотка 😍; Вау🔥красотка; Шедевральная девушка 🔥; Как на ладони🔥😍; Красотка 😮; Красавица 😍; Мишенька❤️🙌; Очаровательная; Наконец-то одета 😂; Ну разве это не икона 🤪».

Миша показалась в шикарном черном платье с блестками из аккуратной ткани. Девушка дополнила образ массивными белыми украшениями и перчатками в тон наряда. Открытое декольте, доходящее практически до пупка, добавило остроты кадру, ведь позировала звезда без лифчика. Волосы Романова оставила распущенными, а для эффектности использовала яркий мейкап.

"Секрет моего роста на этом фото - шлейф спереди", - написала Романова под публикацией.

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