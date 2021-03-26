Відома українська співачка Міша Романова, екссолістка групи ВІА Гра, подруга і кума Макса Барських, показала себе в пыкантному вбранні в ліжку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Міша Романова зробила чарівний кадр зі своєї спальні. Дівчина розкинулася на ліжку в пікантному топі з латексу, рожевих туфельках і білосніжному банному халаті.

Білосніжні локони Міша поклала акуратно на плечі, а ідеальний макіяж додав родзинки в образ красуні.

"Вечір п'ятниці вільної і незалежної дівчини в локдаун виглядає саме так... хоч я в піжамі дивлюся новий випуск Холостяка, але думайте, що я саме так і виглядаю🔥 😂", - написала Міша своїм шанувальникам.

Шанувальники не змогли пройти повз такого чарівного знімка. Міша завжди знає, як привернути увагу шанувальників, позбавивши чоловіків сну, а жінок змусивши кусати губи від заздрості. Фолловери прокоментувавши фото в колонці коментарів, засинаючи дівчину компліментами:

"Красива дівчина", "Розкішна Миша", "Розкішна🔥🔥🔥❤️", "💙💛👍", "Дивишся Холостяка?😱 ти мене дивуєш))))", "Теж дивлюся, але тільки в записі з перемотками)))🙈 😆 😆 😆 👍 👍 👍 ", "Гаряча штучка 🔥 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Мішаня, ти прекрасна як завжди❤️😍🙌😍🙌😍😍🔥😍🙌", "Сумую за тобою коли ти була у Віагрі. Дуже чекаю твоїх нових пісень. Вони дуже сильно класні❤️🙌🔥🔥👏👏😍👏🔥❤️❤️🙌🔥😢", "Ну до чого ж хороша 🔥", "Вогонь!",- написали шанувальники.

Нагадаємо, раніше Міша Романова співала в групі "ВІА Гра", але після вагітності пішла з групи, тепер вона намагається будувати сольну кар'єру, а продюсером її є Макс Барських.

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