Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, показала себя в эффектном наряде

В этот раз Миша показалась в шикарном черном платье со шлейфом спереди. Девушка дополнила образ украшениями и перчатками, а декольте до животика добавило остроты кадру, ведь белья на звезде не оказалось. Волосы Романова оставила распущенными, а для эффектности использовала яркий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Секрет моего роста на этом фото - шлейф спереди", - написала Романова под публикацией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Так себе скромность и представлял всегда, кстати", Нереальная просто!!!", "Шикарная женщина", "Вот это настоящие гены Виагры!", "Миша и скромность не совместимы", "Люблю, хочу очень любоваться тобой красавица".

Мы писали, что известная певица Миша Романова сверкнула аппетитными формами.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, которое буквально свело с ума ее поклонников. Миша предстала в розовом корсете, поверх которого набросила черный пиджак. Штаны Романова надевать не стала, чтобы подразнить своих фанов.

Напомним, подруга Макса Барских показала, каким галантным растет ее сын, на кого похож мальчик

А еще Politeka писала, что раздетый Макс Барских засветился на отдыхе в объятиях экс-ВИА Гры Романовой

Также Politeka сообщала, что подруга Макса Барских в манящей позе вывалила огромный бюст на камеру



