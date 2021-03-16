Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, показала себя в эффектном наряде
В этот раз Миша показалась в шикарном черном платье со шлейфом спереди. Девушка дополнила образ украшениями и перчатками, а декольте до животика добавило остроты кадру, ведь белья на звезде не оказалось. Волосы Романова оставила распущенными, а для эффектности использовала яркий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Секрет моего роста на этом фото - шлейф спереди", - написала Романова под публикацией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
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"Так себе скромность и представлял всегда, кстати", Нереальная просто!!!", "Шикарная женщина", "Вот это настоящие гены Виагры!", "Миша и скромность не совместимы", "Люблю, хочу очень любоваться тобой красавица".
Мы писали, что известная певица Миша Романова сверкнула аппетитными формами.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, которое буквально свело с ума ее поклонников. Миша предстала в розовом корсете, поверх которого набросила черный пиджак. Штаны Романова надевать не стала, чтобы подразнить своих фанов.
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