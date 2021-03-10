Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, сверкнула аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, которое буквально свело с ума ее поклонников. Миша предстала в розовом корсете, поверх которого набросила черный пиджак. Штаны Романова надевать не стала, чтобы подразнить своих фанов.

Красотка задрала ножку, стоя на каблуках. Так как девушка стояла боком к камере, на фото попало экстремальное декольте и пышная грудь звезды. Снимок получился ярким и соблазнительным.

«Если вы всегда спешите, вы можете пропустить чудо», - подписала девушка фото.

В комментариях Романовой оставили массу приятных слов.

«Но красивая капец», «Нереально красивая!», «Шикарная нога», «Огонь», «Ты сияешь», «Недавно писали про уход от блонда, в итоге он будет или нет?)», - пишут пользователи сети.

Как известно, Миша Романова была одной из солисток группы ВИА Гра. Она попала в коллектив после реалити-шоу «Хочу в ВИА Гру». Уйти из коллектива эффектной красотке пришлось по причине беременности. Сейчас Романова строит сольную карьеру, ее продюсирует Макс Барских.

Напомним, что подруга Макса Барских в манящей позе вывалила огромный бюст на камеру: "Настоящие гены Виагры".

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских показала, каким галантным растет ее сын, на кого похож мальчик: "Настоящий мужчина".

Также Politeka писала, что раздетый Макс Барских засветился на отдыхе в объятиях экс-ВИА Гры Романовой: "Не хочет афишировать".