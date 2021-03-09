Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, засвітилася з букетом весняних квітів

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм дівчина позувала обійнявшись зі своїм сином Мартіном і букетом дивовижних квітів, рожевих і лілових тюльпанів.

"Ми з Мартіном вітаємо всіх дівчаток, дівчат і жінок з найкрасивішим весняним святом - 8 березня!🌷Не дивлячись на всю ніжність в нашій душі, ми всі такі сильні! Краса і любов правили цим світом завжди! Girl pwr!🥂",

- написала Міша мотиваційне привітання.

Міша присіла до сина, щоб бути з ним «одного зросту», засвітивши шикарний розріз коричневого в великий горошок сукні. Відкрилася картина порадувала фанатів Міші, які не тільки привітали дівчину зі святом традиційними побажаннями, а й написали величезні вірші на честь свята всіх жінок.

"Зі святом, кохана ❤️", "Най-най красиві ❤️❤️ маленький наречений росте 🔥 мамина радість😚 😋", "Мартін справжній чоловік😍 🌷", "Такий няшка, дякую😍 😍 😍", "Щаслива матуся, отримати такі красиві квіти від самого коханого чоловіка у своєму житті. Мартин просто, милота❤️❤️❤️", "Наташенька, тебе і маму зі святом вітаю!❤️🌹 🌹 🌹Всіх благ вам, а Мартіна поцілунок від мене 🤗 😘 він такий солодкий😍", - тут же відгукнулися шанувальники співачки.

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