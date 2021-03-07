Екс-учасниця "ВІА Гри" і близька подруга поп-співака Макса Барських, Міша Романова показала спокусливий образ з нової зйомки

Як передає Politeka.net, провокаційною фотографію красуня розмістила в мережі Instagram.

"Хочеться бути скромніше😅але на вулиці весна і цим все сказано. В голові легкий коктейль з думок😏», - підписала Романова фото.

Міша позує у відвертому вбранні, що складається з брюк з великими вирізами і вузькому топі, зробивши акцент на своєму дивовижному бюсті, який артистка вивалила на загальний огляд.

Волосся діви були укладені красивими хвилястими пасмами, а на обличчі звірках вечірній макіяж з акцентом на очі і губи.

Міша Романова злегка присіла, застигнувши в грайливо-привабливій позі, блиснувши всім тим, чим так щедро нагородила її матінка-природа і підкоригували хірурги.

Шанувальники у відповідь засипали зірку компліментами. Вони не можуть намилуватися розкішною красою своєї улюблениці.

"Вогонь", "топовий топ", "складно бути скромною, коли ти найкраща", " Божественна леді! :) ", "Справжні гени Віагри", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова (Наталія Могиленець - справжнє ім'я) народилася в серпні 1990 року в Херсоні.

Зірка почала заїкатися в п'ять років після стресу від сварки батьків. Артистка згадує, що їй було складно не тільки спілкуватися з іншими, але навіть купити щось. Все ж це ніяк не відбилося на співочих даних майбутньої зірки.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

Також Politeka писала, що Романова розтанула в пристрасних обіймах іменитого красеня:"я думала, вона з панських".

А ще Politeka повідомляла, що Романова В занадто коротеньких шортах дала вдосталь насолодитися своїми формами:"пані".