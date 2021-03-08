Відома співачка Міша Романова показала свого друга Макса Барських і привітала
На фото Міша здалася в прозорому купальнику, який зміг приховати пікантні місця, а образ доповнила капелюшком. Поруч позував Макс в шортах і бейсболці, а футболку не одягав, хвалячись розкішною тату. Парочка обіймалася і посміхалася в Каліфорнії, що відразу помітили фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем народження, друже. Ти все знаєш", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Обожнюю пісні вашого друга! Макс Творчий, талановитий і крутий! Блін його пісні", "Друг або все-таки більше, ніж друг?", "Ви друзі? думала-пара", "він не хоче афішувати навіть те що він батько дитини", "кращі і красиві, улюблені", "Ну які ви красиві і модельні, захоплююся вами...стільки років дружите і підтримуєте один одного...це дорогого коштує, це приклад для багатьох у наш час".
Ми писали, що екс-учасниця "ВІА Гри" і близька подруга поп-співака Макса Барських, Міша Романова показала спокусливий образ з нової зйомки.
Міша позує у відвертому вбранні, що складається з брюк з великими вирізами і вузькому ТОПі, зробивши акцент на своєму дивовижному бюсті, який артистка вивалила на загальний огляд.
Нагадаємо, 31-річний Макс Барських зважився на зізнання про дітей від сурогатної мами
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