Известная украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы ВИА Гра, подруга и кума Макса Барских, показала себя в броском наряде в кровати

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Миша Романова сделала чарующий кадр со своей спальни. Девушка раскинулась на кровати в пикантном топе из латекса, розовых туфельках и белоснежном банном халате.

Белоснежные локоны Миша уложила аккуратно на плечи, а идеальный макияж добавил изюминки в образ красотки.

"Вечер пятницы свободной и независимой девушки в локдаун выглядит именно так... хоть я в пижаме смотрю новый выпуск Холостяка, но думайте, что я именно так и выгляжу🔥😂", - написала Миша своим поклонникам.

Поклонники не смогли пройти мимо такого обворожительного снимка. Миша всегда знает, как привлечь внимание поклонников, лишив мужчин сна, а женщин заставив кусать губы от зависти. Фолловеры прокомментировав фото в колонке комментариев, засыпая девушку комплиментами:

"Красивая девушка", "Роскошная Миша", "Розкішна🔥🔥🔥❤️", "💙💛👍", "Смотришь Холостяка?😱 ты меня удивляешь))))", "Тоже смотрю, но только в записи с перемотками)))🙈 😆😆😆👍👍👍", "Гаряча штучка🔥😍 🔥🔥🔥", "Мишаня, ты прекрасна как всегда❤️😍🙌😍🙌😍😍🔥😍🙌", "Скучаю по тебе когда ты была в ВиаГре. Очень жду твоих новых песен. Они очень сильно классные❤️🙌🔥🔥👏👏😍👏🔥❤️❤️🙌🔥😢", "Ну до чего же хороша 🔥", "Огонь!", - написали поклонники.

Напомним, ранее Миша Романова пела в группе "Виа Гра", но после беременности ушла из группы, теперь она пытается строить сольную карьеру, а продюсером ее является Макс Барских.

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