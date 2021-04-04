Экс-солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Миша Романова пленила стройными ножками в неприличном мини

Как передает Politeka.net, Миша Романова является подругой, кумой и подопечной известного музыканта Макса Барских. Миша и Макс дружат еще с юности. После того, как Миша вынуждена была уйти из ВИА Гры из-за беременности, ее карьерой решил заниматься Макс. Известно, что они даже заключили контракт и теперь музкант является ее продюсером.

Сейчас Миша активно записывает песни и выступает на корпоративах. В Инстаграм красотка опубликовала кадры с концерта. Для выступления артистка выбрала эффектное мини с блестками. Весь акцент Миша направила на стройные ножки, хотя декольте у наряда тоже было внушительное.

Девушка показала кадры с танцами, но особенно зрителям понравился танец на стульях. Миша проделывала невероятные трюки с ногами, похоже, забыв, что на ней коротенький наряд.

Кстати, до концерта Миша не менее эффектно репетировала этот номер.

Ранее мы писали, что шаловливая Миша Романова раскинулась на кровати в пикантном топе из латекса, розовых туфельках и белоснежном банном халате. Певица выбрала очень соблазнительную позу, которая буквально свела с ума ее поклонников.

Напомним, что горячая подруга Макса Барских похвасталась прекрасным утром, задрав ножку на крыше: "Шедевральная девушка".

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова забыла про Барских, растаяв в объятиях известного красавца: «Горячая девочка».

Также Politeka сообщала, что пышногрудая подруга Макса Барских без белья позволила заглянуть под пиджак: "Запрещенный прием".