Відома українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи ВІА Гра, подруга і кума Макса Барських, розтанула в обіймах відомого блогера
Як передає Politeka.net, Міша Романова прославилася завдяки ВІА Грі, але через вагітність змушена була покинути колектив. Зараз вона будує сольну кар'єру. У цьому їй допомагає близький друг Макс Барських, з яким їй довгий час приписували роман. Як розповідав Макс в одному з інтерв'ю, він взявся продюсувати Романову. Саме він порадив красуні перефарбуватися в блондинку.
На свіжому фото співачка позувала в обнімку з блогером і тіктокером Олегом Машуковським. Міша була одягнена в тілесного кольору боді і червону спідницю. Виглядала вона дуже спокусливо. Образ доповнили окуляри, які приховали обличчя ефектної блондинки.
"Ми з @misharomanova задумали зробити колаборацію, як думаєте що це буде!?",- підписав фото блогер.
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У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.
«До речі вона тут схожа на твою сестру», «Вау який краш, моя сестра залипла, як ти знімав відео», «що б це не було - це буде вогонь», «Фотка бомба», «Класні», "гаряча дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
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