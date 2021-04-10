Экс-участница «ВИА Гры» и близкая подруга поп-певца Макса Барских, Миша Романова показала соблазнительный образ, забыв надеть бюстгальтер
Как известно, группа "ВИА Гра" всегда была знаменита красивыми участницами, которые были в каждом из ее составов. Одной из них является эффектная блондинка Миша Романова, которая покинула коллектив еще в 2018 году. Сейчас она активно развивает свою страницу в Инстаграм и радует поклонников яркими, а зачастую и довольно откровенными снимками, передает Politeka.net
Так, на новом фото красотка попозировала перед зеркалом в облегающей блузке красного цвета и узких джинсах, которые обтянули прелести экс-участницы «ВИА Гры».
Миша Романова сама снимала себя на телефон и в кадре можно заметить, что знаменитость предпочла не одевать бюстгальтер, засветив свой пышный бюст.
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Волосы ее как всегда были аккуратно уложены локонами, а на лице сиял ярких макияж.
Кроме того, Романова решила заинтриговать поклонников подписью к снимку.
«Локдаун идёт мне на пользу, скоро будет много новостей», - успела написать она.
В СМИ, Романовой приписывают роман с Максом Барским, хотя Миша это отрицает.
Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».
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Также Politeka писала, что горячая Миша Романова в боди и "сеточке" сверкнула неприкрытым бюстом: "Показалось, Тина".