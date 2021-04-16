Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, рассказала много личного в социальной сети
Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова всегда относилась к личной жизни очень ревностно и не раскрывала информацию о себе после расставания с возлюбленным максимально долго. Только осенью Миша впервые показала себя во время беременности сыном Мартином. В этот раз девушка решила ответить на интересующие вопросы фанатов.
Без личных вопросов об отношениях и детях не обошлось. В частности, у Романовой поинтересовались, как бы она назвала дочь, если бы была беременной? Показав беременный живот на милом архивном видео, которое ранее не показывала, девушка подметила, что назвала бы ребенка Олимпия.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Младшая дочь Поляковой взбесила украинцев поведением на публике: "Почему супер-маме хамят ее кровинушки?"
"Холостячка" Мишина уехала от Эллерта за тысячи километров, показав свой новый дом: "До сих пор не могу отойти..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
Стоит отметить, все время беременности Миша Романова не появлялась на публике, поэтому многие даже не догадывался о том, что она станет мамой. Певица целиком посвятила это время своему здоровью, моральному состоянию и покою, чтобы не волноваться. Малыша Мартина артистка воспитывает сама.
К слову, обоим артистам уже давно приписывают роман, а Макса даже называют отцом сына Миши, Мартина. Сами же певцы уверяют, что их связывает лишь дружба.Тем не менее слухи не утихают, ведь Романова - очень привлекательная девушка, и многих удивляет, как Барских мог устоять перед ней.
И, действительно, внешность певицы достойна комплиментов. На одном из последних фото в Инстаграм артистка предстала с красивой прической, а макияж подчеркнул ее большие глаза.
"завлекалочка🤩", "Укладка 🔥👏", "И тебе красавица позитивного дня!", "О, неожиданно, такое прекрасное у тебя утро", "Булочка с корицей 🤍", "Миша, последнее время, видим только твои фотографии, а где песни? Ты безусловно красавица, но хочется услышать твои песни👍", "Что за кошечка 🤤😻", "Великолепная Мишель 🔥Взаимно", "Прическа как всегда, просто сногсшибательна!!!!!", "Такая клевая 😻🤪", - написали пользователи сети.
Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".
Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".
А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".