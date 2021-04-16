Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, рассказала много личного в социальной сети

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова всегда относилась к личной жизни очень ревностно и не раскрывала информацию о себе после расставания с возлюбленным максимально долго. Только осенью Миша впервые показала себя во время беременности сыном Мартином. В этот раз девушка решила ответить на интересующие вопросы фанатов.

Без личных вопросов об отношениях и детях не обошлось. В частности, у Романовой поинтересовались, как бы она назвала дочь, если бы была беременной? Показав беременный живот на милом архивном видео, которое ранее не показывала, девушка подметила, что назвала бы ребенка Олимпия.

Стоит отметить, все время беременности Миша Романова не появлялась на публике, поэтому многие даже не догадывался о том, что она станет мамой. Певица целиком посвятила это время своему здоровью, моральному состоянию и покою, чтобы не волноваться. Малыша Мартина артистка воспитывает сама.

К слову, обоим артистам уже давно приписывают роман, а Макса даже называют отцом сына Миши, Мартина. Сами же певцы уверяют, что их связывает лишь дружба.Тем не менее слухи не утихают, ведь Романова - очень привлекательная девушка, и многих удивляет, как Барских мог устоять перед ней.

И, действительно, внешность певицы достойна комплиментов. На одном из последних фото в Инстаграм артистка предстала с красивой прической, а макияж подчеркнул ее большие глаза.

"завлекалочка🤩", "Укладка 🔥👏", "И тебе красавица позитивного дня!", "О, неожиданно, такое прекрасное у тебя утро", "Булочка с корицей 🤍", "Миша, последнее время, видим только твои фотографии, а где песни? Ты безусловно красавица, но хочется услышать твои песни👍", "Что за кошечка 🤤😻", "Великолепная Мишель 🔥Взаимно", "Прическа как всегда, просто сногсшибательна!!!!!", "Такая клевая 😻🤪", - написали пользователи сети.

Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".

А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".