Известная певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Миша Романова успела построить карьеру успешной певицы, выступая даже в легендарной группе "ВИА Гра". При этом красотка скрывает личную жизнь, ведь многие подозревают, что Макс Барских не просто друг для Миши. Девушка также ведет активно социальные сети, где частенько публикует провокационные снимки.

Этот раз не стал исключением, ведь Миша Романова была в пиджаке и штанах на голое тело, не надев даже бюстгальтер, позируя в гримерке.

"1,2,3 или 4?", - написала Миша, предлагая выбрать лучшее фото.

Фанаты сразу кинулись засыпать девушку комплиментами:

"Мишенька, все", "Великолепно", "Да там уверенная 4-рка" "Очень идет цвет", "У меня утюг такой же дома", ""Улыбочка", "На всех фото, мечта любого идиота, прекрасна и днем прекрасна и ночью,я даже не вру, все знают точно...".

Мы писали, что экс-участница "ВИА Гры" и близкая подруга поп-певца Макса Барских, Миша Романова показала соблазнительный образ, забыв надеть бюстгальтер.

Так, на новом фото красотка попозировала перед зеркалом в облегающей блузке красного цвета и узких джинсах, которые обтянули прелести экс-участницы "ВИА Гры".

Напомним, эффектная подруга Макса Барских в дерзком мини устроила пожар на сцене

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Также Politeka писала, что пышногрудая подруга Макса Барских без белья позволила заглянуть под пиджак



