Экс-солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова показала, как отдыхает с сыном за границей

Как передает Politeka.net, артистка вынуждена была уйти из ВИА Гры, когда внезапно забеременела. Как признавалась певица, для нее это стало неожиданностью. Более того, будучи беременной, звезда ложилась под нож хирурга, не зная о своем интересном положении.

Несмотря на все сложности, Романова очень любит своего сына, крестным которого является ее лучший друг и продюсер Макс Барских. На свежих кадрах с курорта она сидела с ребенком на зеленой траве.

«Мы с Мартином желаем всем прекрасного дня», - подписала фото артистка.

В комментариях блондинке оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники обратили внимание, что сын Миши похож на Макса Барских. Фото наделало шуму под постом, ведь фанаты стали спорить, является ли Барских отцом ребенка.

«Красивые какие», «ой, лучше не буду говорить, чьи глаза», «Вы такая красивая и яркая», «На Макса похож», «Ах мальчик, красавчик», «Хорошего Вам отдыха», «Какая вы красивая, какая вы прекрасная семья с сыном, всех благ вам», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Барских и Романову одно время связывали романтические отношения, но теперь они просто друзья.

Напомним, что подруга Макса Барских, обтянув пышные формы, вызвала восторг: "Жаль, тебя больше нет в ВИА Гре".

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