Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", вирішила показати, як виглядають ідеальні травневі свята

Відправившись на відпочинок, Міша, яку називають хорошою подругою Макса Барських (між парою часто ходили чутки про відносини), даремно часу не втрачала. Так, Романова поділилася яскравим знімком з пляжу, засвітивши при цьому розкішну фігуру в смарагдовому бікіні оригінального дизайну. Примітно, що також дівчина показала, як схудла, хоча нещодавно скаржилася, що встигала набрати зайвого.

На яскравому кадрі Міша продемонструвала ідеальну фігуру і прес, привертаючи увагу аудиторії:

"Так виглядають ідеальні травневі свята і ніяких турбот!🤩Ми з сім'єю знайшли прекрасне місце на турецькому узбережжі, в готелі @ngphaselisbay 🌞тут, правда, як в кіно. Красиво, комфортно, весело, смачно, а головне, безпечно, що дуже важливо в сучасних реаліях🤍 як завжди, хочу зі своїми передплатниками поділитися тільки кращим. Цей райський куточок я дійсно рекомендую😘 P. S. запитуйте все, що вас цікавить про Відпочинок з дитиною. Поділимося з Мартіном нашим досвідом", - розповіла Міша під фото»

Шанувальники відреагували:

"Вау 😍; Бомбита❤️; Здрастуйте! Як називається готель?; Офігенна шикарна супер красуня🔥; Богиня 😍; коли Ви встигли стати Ерікою?; Це взагалі законно бути таааакооойй красивеннной ??; Тримайте мене❤️🔥 😮; гарного відпочинку! Купальник Бомба! Де такий купити?); Богиня 😍 Купальник-відпад! Шикарна жінка 🔥" »

А раніше у небесно-блакитному вбранні співачка перетворилася на справжню Попелюшку. Тонке плаття з фатину з акуратним корсетом і простий спідницею довжини міді вийшло дивно витонченим, а завдяки також світлої зовнішності зірки, закінчений лук вийшов набагато миліше.

"Іноді потрібно просто з легкістю все відпустити і насолодитися моментом. Щастя тут і зараз✨», - романтично підписала нове фото Міша.

Нагадавши, подруга Макса Барських Романова дала привід для пліток, надівши шикарне плаття в підлогу

А ще Politeka писала, що подруга Макса Барських Міша Романова в пухнастому міні покрасувалася на камеру

Також Politeka повідомляла, що подруга Макса Барських з ВІА Гри, показавши животик, зізналася, як назве дочку