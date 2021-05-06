Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", решила показать, как выглядят идеальные майские праздники

Отправившись на отдых, Миша, которую называют хорошей подругой Макса Барских (между парой часто ходили слухи об отношениях), зря времени не теряла. Так, Романова поделилась ярким снимком из пляжа, засветив при этом роскошную фигуру в изумрудном бикини оригинального дизайна. Примечательно, что также девушка показала, как похудела, хотя недавно жаловалась, что успевала набрать лишнего.

На ярком кадре Миша продемонстрировала идеальную фигуру и пресс, привлекая внимание аудитории:

«Так выглядят идеальные майские праздники и никаких забот!🤩Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье, в отеле @ngphaselisbay 🌞Здесь, правда, как в кино. Красиво, комфортно, весело, вкусно, а главное, безопасно, что очень важно в современных реалиях🤍 Как всегда, хочу со своими подписчиками поделиться только лучшим. Этот райский уголок я действительно рекомендую😘 P.S. Спрашивайте всё, что вас интересует об отдыхе с ребенком. Поделимся с Мартином нашим опытом🙃», - рассказала Миша под фото.

Поклонники отреагировали:

«Вау 😍; Бомбита❤️; Здравствуйте! Как называется отель?; Офигенная шикарная супер красотка🔥; Богиня 😍; Когда вы успели стать Эрикой?; Это вообще законно быть таааакооойй красивеннной ??; Держите меня❤️🔥😮; Хорошего отдыха! Купальник Бомба! Где такой купить?); Богиня 😍 Купальник - отпад! Шикарная женщина 🔥».

А ранее в небесно-голубом наряде певица превратилась в настоящую Золушку. Тонкое платье из фатина с аккуратным корсетом и простой юбкой длинны миди получилось удивительно изящным, а благодаря также светлой внешности звезды, законченный лук вышел намного милее.

«Иногда нужно просто с лёгкостью всё отпустить и насладиться моментом. Счастье здесь и сейчас✨», - романтично подписала новое фото Миша.

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