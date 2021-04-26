Екс-солістка групи "ВІА Гра", співачка Міша Романова вбила яскравим образом в шкіряному плащі

Як передає Politeka.net, сьогодні Міша Романова активно будує сольну кар'єру, в чому їй допомагає друг і хрещений її сина, відомий співак Макс Барських. Як відомо, зірки знайомі ще з юності. У різний час їх пов'язували різні відносини. Зараз Макс є не тільки близьким другом блондинки, але і її продюсером.

Міша стала відомою після того, як потрапила до складу оновленої групи «ВІА Гра». Однак дівчина була змушена покинути колектив після того, як дізналася про свою вагітність. Як тільки син артистки трохи підріс, вона перефарбувалася в блондинку і вирішила підкорити український шоу-бізнес.

Варто відзначити, що Романова практично не відійшла від образу, який у неї був у ВІА Грі. Вона вибирає яскраві пікантні вбрання, які підкреслюють достоїнства її фігури. Любить Романова і подражнити шанувальників, що сталося з останнім фото. На знімку співачка постала в червоному шкіряному плащі, який трохи відчинився. Виявилося, що під плащем не було нічого крім нижньої білизни. Втім, артистку це схоже ні краплі не бентежило.

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