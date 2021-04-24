Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра" і подруга Макса Барських, показала себе в автомобілі

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала популярна серед українців після виступів у колективі"ВІА Гра". Красуню також пов'язують з Максом Барських, роман з яким дівчина заперечує і наполягає на дружбі. Міша активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи.

Цього разу Міша здалася в білому пальто, під яким можна побачити чорне вбрання з великим декольте. Красуня сиділа на задньому сидінні автомобіля, знімаючи себе на телефон.

"7 градусів за Цельсієм", - підписала лаконічно кадр Романова.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже подібних інструментів в сторіс Instagram немає, де залишила кадри Міша, але зазвичай без компліментів Романову не відпускають: "Чудова Мішель. Зачіска як завжди, просто карколомна !!"

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Спекотна Романова з пишною зачіскою і яскравим макіяжем позувала в чорному боді, посипаному сріблястими блискітками, і колготках-"сіточці". Над артисткою чаклували перукар з візажистом, наносячи останні штрихи перед її виходом на сцену.

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