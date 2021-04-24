Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и подруга Макса Барских, показала себя в автомобиле

Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала популярна среди украинцев после выступлений в коллективе "ВИА Гра". Красотку также связывают с Максом Барских, роман с которым девушка отрицает и настаивает на дружбе. Миша активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы.

В этот раз Миша показалась в белом пальто, под которым можно увидеть черный наряд с большим декольте. Красотка сидела на заднем сиденье автомобиля, снимая себя на телефон.

"7 градусов по Цельсию", - подписала лаконично кадр Романова.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь подобных инструментов в сторис Инстаграм нет, где оставила кадры Миша, но обычно без комплиментов Романову не отпускают: "Великолепная Мишель. Прическа как всегда, просто сногсшибательна!!"

Ранее мы писали, что 30-летняя украинская певица Миша Романова раздразнила публику "вкусным" образом.

Знойная Романова с пышной прической и ярким макияжем позировала в черном боди, усыпанном серебристыми блестками, и колготках-"сеточке". Над артисткой колдовали парикмахер с визажистом, нанося последние штрихи перед ее выходом на сцену.

Напомним, подруга Макса Барских, обтянув пышные формы, вызвала восторг

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