Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", перетворилася на ніжну Попелюшку, надівши незвичайну сукню
Популярна виконавиця намагається не говорити про особисте життя, проте із задоволенням демонструє свої форми в модних нарядах і захоплює красою. Свої образи зірка продумує максимально, адже їй також подобається отримувати компліменти.
Цього разу в небесно-блакитному вбранні співачка перетворилася на справжню Попелюшку. Тонке плаття з фатину з акуратним корсетом і простий спідницею довжини міді вийшло дивно витонченим, а завдяки також світлої зовнішності зірки, закінчений лук вийшов набагато миліше.
"Іноді потрібно просто з легкістю все відпустити і насолодитися моментом. Щастя тут і зараз✨», - романтично підписала нове фото Міша.
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«Моя лялечка🦋🤍; Діснеївські принцеси нервово курять в сторонці порівняно з тобою😍; Дюймовочкааа 💙; Прекрасна фея❤️; ніби як в Попелюшку на балу; Принцеса 😍; Ну що за фея🧚🏽♀️ 😍; Cinderella💙; Шкода в кліпах ВІА ГРИ таких великих очей не було 😂🔥 приголомшливий погляд; Попелюшка 💎; Ну даєш.Прямо Лебідь", - відповідають шанувальники.
Відзначимо, Міша Романова стала популярна після своєї участі в проекті "ВІА Гра". Красуню також пов'язують із завидним красенем Максом Барських, але пара спростовує можливий роман. Не забуває красуня розвивати свій блог в соціальних мережах, де публікує цікаві образи.
Цього разу Міша опублікувала фото з Затоки. Красуня стояла в помаранчевому піджаку і окулярах, а знизу одягла жилет. Романова демонструвала ідеальну фігуру, а очі закрила від задоволення.
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