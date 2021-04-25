Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", превратилась в нежную Золушку, надев необычное платье

Популярная исполнительница старается не говорить о личной жизни, однако с удовольствием демонстрирует свои формы в модных нарядах и восхищает красотой. Свои образы звезда продумывает максимально, ведь ей также нравится получать комплименты.

В этот раз в небесно-голубом наряде певица превратилась в настоящую Золушку. Тонкое платье из фатина с аккуратным корсетом и простой юбкой длинны миди получилось удивительно изящным, а благодаря также светлой внешности звезды, законченный лук вышел намного милее.

«Иногда нужно просто с лёгкостью всё отпустить и насладиться моментом. Счастье здесь и сейчас✨», - романтично подписала новое фото Миша.

«Моя куколка🦋🤍; Диснеевские принцессы нервно курят в сторонке по сравнению с тобой😍; Дюймовочкааа 💙; Прекрасная фея❤️; словно как в Золушке на балу; Принцесса 😍; Ну что за фея🧚🏽‍♀️ 😍; Cinderella💙; Жаль в клипах ВИА ГРЫ таких больших глаз не было 😂🔥 потрясающий взгляд; Золушка 💎; Ну даёшь.Прямо лебедь», - отвечают поклонники.

Отметим, Миша Романова стала популярна после своего участия в проекте "ВИА Гра". Красотку также связывают с завидным красавчиком Максом Барских, но пара опровергает возможный роман. Не забывает красотка развивать свой блог в социальных сетях, где публикует интересные образы.

В этот раз Миша опубликовала фото из Затоки. Красотка стояла в оранжевом пиджаке и очках, а снизу надела жилет. Романова демонстрировала идеальную фигуру, а глаза закрыла от удовольствия.

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