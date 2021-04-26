Экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Миша Романова сразила ярким образом в кожаном плаще
Как передает Politeka.net, сегодня Миша Романова активно строит сольную карьеру, в чем ей помогает друг и крестный ее сына, известный певец Макс Барских. Как известно, звезды знакомы еще с юности. В разное время их связывали разные отношения. Сейчас Макс является не только близким другом блондинки, но и ее продюсером.
Миша стала известной после того, как попала в состав обновленной группы «ВИА Гра». Однако девушка была вынуждена покинуть коллектив после того, как узнала о своей беременности. Как только сын артистки немного подрос, она перекрасилась в блондинку и решила покорить украинский шоу-бизнес.
Стоит отметить, что Романова практически не отошла от образа, который у нее был в ВИА Гре. Она выбирает яркие пикантные наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Любит Романова и подразнить поклонников, что произошло с последним фото. На снимке певица предстала в красном кожаном плаще, который немного распахнулся. Оказалось, что под плащем не было ничего кроме нижнего белья. Впрочем, артистку это похоже ни капли не смущало.
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