Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в роскошном образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала популярной украинской певицей и даже была солисткой группы "ВИА Гра". Красотка также дружит с певцом Максом Барским, с которым девушке приписывают даже роман. Также красотка активно ведет Инстаграм, где радует поклонников интересными фото.

На новом кадре в Инстаграм Миша позировала в леопардовом платье и босоножках. В наряде было большое декольте, но красотка прикрыла самое интересное руками.

"Трудно быть кэжуал, когда ты лакшери. Ужин в крутом новом ресторане", - написала Миша.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Почему так красиво", "Тебе идет все. Просто потому, что ты лакшери))) Ты собой украшаешь все", "Ну ты вообще", "Миша, ну вы просто богиня", "Мишутка ты просто обалденная!!!".

Сообщалось, что украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Макса Барских Миша Романова впечатлила эффектным образом.

30-летняя певица поделилась ярким фото в своем Инстаграм. Она сидела на кресле, демонстрируя свои пышные формы в прозрачном платье.

Напомним, подруга Макса Барских Романова в просвечивающемся комбинезоне устроила переполох в сети

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