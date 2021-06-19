Экс-солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Миша Романова впечатлила видом в прозрачном комбинезоне

Как передает Politeka.net, Романова, которая является подругой и подопечной украинского певца Макса Барских, продолжает строить сольную карьеру. Звезда твердо следует выбранному имиджу соблазнительной блондинки. Ее концертные наряды всегда отвечают этому образу.

На свежих фото Миша появилась в просвещающемся черном комбинезоне, который, к тому же, был очень коротким. Романова не стала надевать под комбинезон нижнее белье, засветив свои аппетитные формы.

«Вечеринка в стиле «Бохо», - подписала фото звезда.

В комментариях под постом артистке оставили массу приятных слов. Ее фото устроили настоящий переполох в сети из-за чрезмерной пикантности.

«Миша! Моя любовь!», «Капеееееец, шикарная», «Полегче», «Какие босоножки», «Какие горячие фотки. Миша, ты давай полегче, у нас и так +40», «Крутая», - пишут пользователи сети.

Ранее Миша Романова прокомментировала отношения с Максом Барских в одном из интервью. Она заявила, что они никогда не подтверждали, что у них есть какие-то отношения. При этом, артисты являются практически родными людьми друг другу.

Напомним, что подруга Макса Барских Романова в прозрачном платье-сеточке показала свои достоинства: «Мэрилин Монро 2021».

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Романова вместе с Максом Барских сообщила радостную новость: "Давно пора".

Также Politeka писала, что подружка Макса Барских Романова в желтом бикини заставила ей завидовать: "Все и сразу".