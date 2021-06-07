Екссолістка групи "ВІА Гра" Міша Романова показала в соцмережі спекотне пляжне фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Міша Романова, якій приписують роман з відомим артистом Максом Барських, часто радує публіку яскравими знімками у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з фанатами спекотним з відпочинку в Туреччині, на якому з'явилася в спокусливому образі.

Як видно, Міша відображена в розкішній пляжній локації - вона присіла на гойдалки під пальмою над водою. Перед камерою артистка позує в яскравому жовтому бікіні, яке тільки підкреслює всі її принади і рівний ідеальний загар. Волосся красуні зібране в недбалий пучок на маківці, а на її обличчі стильний сонцезахисні окуляри, вона ніби задумалася про щось.

У підписі до фотографії Романова написала: "Як розтягнути задоволення, якщо ви любите все і відразу?". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове пляжне фото співачки, засинаючи її компліментами в коментарях. "З маслом вершковим", "Міша, дивись, знову коментарі напишуть: я би вдув", "Погода у Вас вогонь", "Фігура розкішна", "Стільки вкладено в рельєф тіла, шкіру, дуже красиво, ці жовті ганчірки псують весь вигляд", "Красуня", "Яка красива", "Шикарна", - пишуть фанати під фото.

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