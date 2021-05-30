Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова построила карьеру успешной певицы и даже была солисткой группы ВИА Гра. Сейчас девушка занята сольной карьерой, а также дружит с Максом Барских, хотя многие подозревают, что у пары отношения намного ближе. Не забывает Романова и об Инстаграм, где активно подогревает интерес к своей персоне.

В этот раз Миша опубликовала фото, на котором позировала в наряде со спущенными бретельками на крыше. Красотка даже пришлось взять пышный бюст руками, чтобы закрыть самое пикантное. Волосы у Романовой остались распущенными и вьерошенными, что не помешало кадру стать довольно провокационным.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Максимум наслаждения".

Сообщалось, что украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Макса Барских Миша Романова вызвала восторг свежим снимком в роскошном платье.

На свежих фото звезда предстала в платье, которое слилось с цветом ее кожи. Певица спустила одну бретельку наряда, а волосы собрала в пучок. Это сделало кадр еще пикантнее, поскольку все внимание фанатов было обращено на зону декольте.

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