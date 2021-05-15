Известная украинская певица Миша Романова, подружка Макса Барских, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала успешной украинской певицей. Девушка даже одно время пела в группе "ВИА Гра", а сейчас ее имя связывают с Максом Барских, с которым красотка дружит, отрицая роман. Не забывает певица и о социальных сетях, где публикует интересные образы.

В этот раз Миша Романова вышла на прогулку по Киеву, надев джинсовку, узкий мини-топ, а также джинсовые штаны, а образ дополнила стильными очками. Красотка на нескольких фото покрутилась перед камерой, демонстрируя эффектную фигурку.

"Девочки, давайте этой весной все будем немного счастливее. Обязательно замечайте прекрасную трансформацию природы вокруг. Не нужно огромных букетов в Instagram, когда вокруг цветут сакура, сирень и магнолия. Ловите моменты. Любите себя", - написала девушка под фото.

"Сразу родились строки, Мишенька.

Она красива и так уверена в себе и успешно идёт на встречу судьбе)", - написала бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя", "Крутось фото зашкаливает", "Ты права, Миша", "Классные джинсы", "Джинсы космолет", "Миша ты такая классная, женственная, обожаю тебя, восхищаюсь".

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