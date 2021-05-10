Известная украинская певица Миша Романова, подружку Макса Барских, показала, как отдыхает на пляже

Как пишет Politeka.net, Миша Романова успела построить карьеру успешной певицы. Девушка стала настолько популярной, что одно время даже пела в группе "ВИА Гра". Но сейчас красотку тесно связывают с Максом Барских, с которым девушка дружит.

На новом фото видео Романова позировала в красном купальнике и стильных черных очках. Красотка лежала у водички, наслаждаясь легкими волнами. На других кадрах Миша уже обласкала мокрое тело, увлекая красотой.

Фанаты сразу кинулись комментировать провокационное видео:

"Какое модельное агентство ты представляешь?", "Когда уже новая песня?! Ждем!!", "Миша, я жду рядом с тобой мужчину, мужчину достойного такой женщины как ты!!!!!"

Сообщалось, что экс-"ВИА Гра" Миша Романова порадовала поклонников ярким фото, кайфуя на курорте в Турции.

На новом фото, которым певица поделилась у себя в Инстаграм, она предстала вместе с сыном и его подружкой в бассейне. Дети сидели на надувном крокодильчике, а Романова в купальнике примостилась сзади, одной рукой придерживая Мартина, а другую подняв вверх.

Напомним, подругу Макса Барских Романову во всем золотом не узнали на отдыхе

А еще Politeka сообщала, что подруга Макса Барских Романова наделала шуму кадрами с подросшим сыном

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