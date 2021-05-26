Украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Макса Барских Миша Романова вызвала восторг свежим снимком в роскошном платье

Как передает Politeka.net, Миша Романова начала свою карьеру в популярном женском трио, но вынуждена была покинуть коллектив после того, как забеременела. Сейчас карьерой певицы занимается ее близкий друг Макс Барских. Он пишет песни для Романовой и продюсирует ее.

30-летняя Романова сильно изменилась после ухода из ВИА Гры. Она увеличила себе бюст и, по рекомендации Барских, перекрасилась в блондинку. Сегодня Миша очень эффектная женщина, от которой просто невозможно оторвать взгляд.

На свежих фото звезда предстала в платье, которое слилось с цветом ее кожи. Певица спустила одну бретельку наряда, а волосы собрала в пучок. Это сделало кадр еще пикантнее, поскольку все внимание фанатов было обращено на зону декольте. В комментариях яркой девушке оставили массу приятных слов и отзывов о ее наряде.

«Невозможно оторвать взгляд», «Королева», «Девушка мечты», «Ты такая нежная, такая загадочная, такая прекрасная!», «Афродита», «Я прям в восторге от этой фотографии», «Так красиво», «Какая же ты роскошная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что экс-солистка ВИА Гры Миша Романова в мини-бикини приняла опасную позу среди волн и камней: "Дикая львица".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Романова перед Максом Барских выставила напоказ пышные формы: "Наконец-то встретились".

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