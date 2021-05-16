Екс- "ВІА Гра" Міша Романова показалася в компанії поп-співака Макса Барських

Як передає Politeka.net новий знімок 30-річна красуня виклала у себе в Instagram.

Міша Романова частенько проводить час з артистом Максом Барських, вона називає його своїм близьким другом, проте злі язики подейкують, що співак є батьком маленького сина колишньої «віагрянки».

На новому фото Міша показала, як проводить вечір з Барських, а також іншими людьми.

Красуня присіла на коліно чоловіка, одягнена в чорну сукню з глибоким декольте. Свій вечірній образ вона доповнила туфлями в тон на високих підборах, а також акуратно укладеним волоссям.

"Крутий вечір, крутий концерт @max_barskih, крута компанія",- написала Міша Романова.

Фолловери вже відреагували на побачене різними коментарями.

"Нарешті зустрілися👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏швидше б у Макса фіт з Марі Краймбері 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 було б дуже цікаво....

"Хлопці, які ви всі молодці, спасибі вам, що даруєте нам свято 👍 👏 🤗 💓 »

«Шикарні»,

"Очманіле фото Міша і ти на фото красуня❤️❤️" - пишуть в мережі.

Раніше в інтерв'ю Міша ділилася деталями, що відбувається між ними з Максом:

"Мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного і любимо зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку".

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