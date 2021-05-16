Екс- "ВІА Гра" Міша Романова показалася в компанії поп-співака Макса Барських
Як передає Politeka.net новий знімок 30-річна красуня виклала у себе в Instagram.
Міша Романова частенько проводить час з артистом Максом Барських, вона називає його своїм близьким другом, проте злі язики подейкують, що співак є батьком маленького сина колишньої «віагрянки».
На новому фото Міша показала, як проводить вечір з Барських, а також іншими людьми.
Красуня присіла на коліно чоловіка, одягнена в чорну сукню з глибоким декольте. Свій вечірній образ вона доповнила туфлями в тон на високих підборах, а також акуратно укладеним волоссям.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!"
"Гастрольний чоловік" Полякової видав її пікантні секрети і з ким у них "трійничок": "А що тут такого?"
До Землі мчить величезний астероїд, з'явилося попередження NASA: коли це станеться
На берег вимило чорну істоту з гострими зубами: фото глибоководного монстра
"Крутий вечір, крутий концерт @max_barskih, крута компанія",- написала Міша Романова.
Фолловери вже відреагували на побачене різними коментарями.
"Нарешті зустрілися👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏швидше б у Макса фіт з Марі Краймбері 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 було б дуже цікаво....
"Хлопці, які ви всі молодці, спасибі вам, що даруєте нам свято 👍 👏 🤗 💓 »
«Шикарні»,
"Очманіле фото Міша і ти на фото красуня❤️❤️" - пишуть в мережі.
Раніше в інтерв'ю Міша ділилася деталями, що відбувається між ними з Максом:
"Мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного і любимо зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку".
Нагадавши, подруга Макса Барських Романова показала, з ким і як розважається в Туреччині:" спекотне " фото.
А ще Politeka повідомляла, що подруга Макса Барських Романова наробила шуму кадрами з підрослим сином
Також Politeka писала, що подруга Макса Барських в бікіні зі стяжками хвалилася ідеальними травневими