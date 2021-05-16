Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показалась в компании поп-певца Макса барских

Как передает Politeka.net новый снимок 30-летняя красотка выложила у себя в Инстаграм.

Миша Романова частенько проводит время с артистом Максом Барских, она называет его своим близким другом, однако злые языки поговаривают, что певец является отцом маленького сына бывшей «виагрянки».

На новом фото Миша показала, как проводит вечер с Барских, а также другими людьми.

Красотка присела на колено мужчины, одетая в черное платье с глубоким декольте. Свой вечерний образ она дополнила туфлями в тон на высоких каблуках, а также аккуратно уложенными волосами.

«Крутой вечер, крутой концерт @max_barskih , крутая компания», -написала Миша Романова.

Фолловеры уже отреагировали на увиденное различными комментариями.

"Наконец-то встретились👏👏👏👏👏👏👏Скорее бы у Макса фит с Мари Краймбери🔥🔥🔥🔥🔥🔥Было бы очень интересно....

«Ребята, какие вы все молодцы, спасибо вам, что дарите нам праздник 👍👏🤗💓»

«Шикарные»,

«Обалденное фото Миша и ты на фото красавица❤️❤️» - пишут в сети.

Ранее в интервью Миша делилась деталями, что происходит между ними с Максом:

"Мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны".

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