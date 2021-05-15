Відома українська співачка Міша Романова, подружка Макса Барських, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала успішною українською співачкою. Дівчина навіть у свій час співала в групі "ВІА Гра", а зараз її ім'я пов'язують з Максом Барських, з яким красуня дружить, заперечуючи роман. Не забуває співачка і про соціальні мережі, де публікує цікаві образи.

Цього разу Міша Романова вийшла на прогулянку по Києву, надівши джинсівку, вузький Міні-топ, а також джинсові штани, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня на кількох фото покрутилася перед камерою, демонструючи ефектну фігурку.

"Дівчатка, давайте Цієї весни всі будемо трохи щасливішими. Обов'язково помічайте прекрасну трансформацію природи навколо. Не потрібно величезних букетів в Instagram, коли навколо цвітуть сакура, бузок і Магнолія. Ловіть моменти. Любіть себе", - написала дівчина під фото.

"Відразу народилися рядки, Мішенька.

Вона красива і так впевнена в собі і успішно йде на зустріч долі)", - написала колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе", "Крутось фото зашкалює", "ти права, Міша", "Класні джинси", "Джинси космоліт", "Міша ти така класна, жіночна, обожнюю тебе, захоплююся".

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