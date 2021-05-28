Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских и бывшая солистка группы "ВИА Гра", устроила нежную фотосессию
Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала очень популярной певицей и даже была солисткой группы "ВИА Гра". Красотка дружит с Максом Барских и многие подозревают, что у девушки роман с красавчиком, но все слухи артистка опровергает. Не забывает Миша развивать блог в Инстаграм, где активно подогревает интерес к своей персоне.
На новом фото, которое Романова опубликовала в социальных сетях, девушка позировала топлес, прикрываясь самое главное цветами. Красотка закрыла глаза, а волосы распустила, добавляя кадру чувственности. Как можно понять, у певицы новая прическа.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Глядя на фото захотелось сказать - девушка-весна", "Моя любовь", "Ну я прямо теперь даже не выберу свой любимый фотосет. Очень красиво ", "Какая нежная на фото".
Сообщалось, что украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Миша Романова, которая дружит с исполнителем Максом Барских, показала, как эффектно двигается.
Так, в своем сторис Миша предстала в черном коротком платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и тонкую талию.
Напомним, подруга Макса Барских Романова в «невидимом» платье позволила налюбоваться своей фигурой
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