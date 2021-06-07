Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала в соцсети жаркое пляжное фото

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Миша Романова, которой приписывают роман с известным артистом Максом Барских, часто радует публику яркими снимками в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с фанатами жарким с отдыха в Турции, на котором появилась в соблазнительном образе.

Как видно, Миша запечатлена в роскошной пляжной локации – она присела на качели под пальмой над водой. Перед камерой артистка позирует в ярком желтом бикини, которое только подчеркивает все ее прелести и ровный идеальный загар. Волосы красотки собраны в небрежный пучок на макушке, а на ее лице стильный солнцезащитные очки, она как будто задумалась о чем-то.

В подписи к фотографии Романова написала: "Как растянуть удовольствие, если вы любите все и сразу?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое пляжное фото певицы, засыпая ее комплиментами в комментариях. "С маслом сливочным", "Миша, смотри, опять комментарии напишут: я бы вдул", "Погода у Вас огонь", "Фигура роскошная", "Столько вложено в рельеф тела, кожу, очень красиво, эти жёлтые тряпки портят весь вид", "Красотка", "Какая красивая", "Шикарная", - пишут фанаты под фото.

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