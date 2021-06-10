Українська співачка, екс-ВІА Гра Міша Романова, яка дружить з виконавцем Максом Барських, заінтригувала новим кадром

Зірка вже кілька років будує свою сольну кар'єру, передає Politeka.net. Міша пішла з колективу у 2018 році, коли завагітніла.

Ім'я батька свого сина, Мартіна, артистка приховує досі. Співачка лише каже, що це український режисер.

Однак в мережі ходять чутки, що батьком Мартіна є кращий друг Романової - співак Макс Барських. Шанувальники навіть бачать схожість між сином співачки і популярним виконавцем. Однак обидва артисти заперечують всі відносини крім дружніх і творчих.

Наприклад, зараз обидва готують нову пісню. Про це Міша повідомила у своєму Instagram, опублікувавши спільне фото.

"Готуємо хіт🙈 🎧 🎤", - написала співачка.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"З нетерпінням чекаємо🔥 🔥 🔥"," серйозно?"," чекаємо +1🔥"," Ураааа❤❤️", " буде щось грандіозне👏", "нарешті!!", "Міша це буде супер хіт🔥", " я його чекаю вже довго 😂", " де, Макс там і Хіт👏 😍"," можна вже прям скоро )Максу Привіт", "Давно пора", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Макс і Міша знайомі ще зі шкільної лави. Свого часу вони разом поїхали з рідного Херсона підкорювати Київ. У планах молодих людей був вступ до Академії внутрішніх справ на бюджетні місця, проте цього їм не вдалося зробити. Зате Макс і Міша потрапили в Академію естрадного та циркового мистецтва.

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